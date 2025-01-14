Творожки и колбасы из «Ашана» покорили сердце прибывшего в Россию словацкого депутата
Вице-спикер парламента Словакии удивился ассортименту в московском магазине
Во время своего визита в Россию вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко решил посетить продуктовый магазин «Ашан». Он был восхищён ассортиментом продуктов, ценами на выпечку и выбором сыров. Свою прогулку по супермаркету Данко опубликовал в соцсетях.
Депутат Данко ходит по «Ашану» и удивляется выбору продуктов. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Andrej Danko
«Любимые мои, тут, наверное, 6 метров полок! Смотрите, тут, не знаю, 50 видов масла... А здесь, наверное, наибольший выбор творожков, который видел в своей жизни. Колбас, каких мы никогда не видели дома», — восхищался Данко.
Депутат объяснил, что этим роликом хотел показать гражданам Словакии, что доступность продуктов у российских граждан не отличается от доступности словацких. Политик ходил между рядами полок, щупал помидоры, рассматривал газировку и конфеты. Также он отметил, что французы, которые владеют сетью «Ашан» знают, что делают.
Напомним, что делегация Словакии во главе с вице-спикером парламента Андреем Данко прибыла в Москву вечером 12 января. Чтобы добраться до России, самолёту пришлось менять свой маршрут, так как Польша закрыла своё воздушное пространство для пролёта.
Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Andrej Danko