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Регион
14 января, 10:26

Творожки и колбасы из «Ашана» покорили сердце прибывшего в Россию словацкого депутата

Вице-спикер парламента Словакии удивился ассортименту в московском магазине

Во время своего визита в Россию вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко решил посетить продуктовый магазин «Ашан». Он был восхищён ассортиментом продуктов, ценами на выпечку и выбором сыров. Свою прогулку по супермаркету Данко опубликовал в соцсетях.

Депутат Данко ходит по «Ашану» и удивляется выбору продуктов. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Andrej Danko

«Любимые мои, тут, наверное, 6 метров полок! Смотрите, тут, не знаю, 50 видов масла... А здесь, наверное, наибольший выбор творожков, который видел в своей жизни. Колбас, каких мы никогда не видели дома», — восхищался Данко.

Депутат объяснил, что этим роликом хотел показать гражданам Словакии, что доступность продуктов у российских граждан не отличается от доступности словацких. Политик ходил между рядами полок, щупал помидоры, рассматривал газировку и конфеты. Также он отметил, что французы, которые владеют сетью «Ашан» знают, что делают.

Напомним, что делегация Словакии во главе с вице-спикером парламента Андреем Данко прибыла в Москву вечером 12 января. Чтобы добраться до России, самолёту пришлось менять свой маршрут, так как Польша закрыла своё воздушное пространство для пролёта.

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Обложка ©

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Andrej Danko

Полина Никифорова
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