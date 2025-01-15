Первая международная встреча Путина в 2025 году состоится 16 января
Кремль: Путин 16 января встретится с президентом ЦАР Туадерой
Туадера и Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин 16 января проведёт первые международные переговоры в 2025 году. Глава государства встретится с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой, который уже прибыл в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«16 января состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой, который находится в России с официальным визитом», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Стороны намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
А уже 17 января состоится встреча Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе переговоров будет подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Документ охватывает все аспекты взаимодействия между странами и будет способствовать укреплению отношений в различных областях: обороне, борьбе с терроризмом, энергетике, финансах, транспорте, промышленности и других.