Кадыров рассказал об огненном «подарке» ВСУшникам, запускавшим дроны по России

Операторы дронов из 349-го мотострелкового полка «Ахмат Россия» обнаружили и уничтожили в Сумской области два украинских опорных пункта, откуда ВСУ запускали БПЛА по позициям российских войск. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

Дроноводы «Ахмата» уничтожили два укрепа ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Глава республики отметил особые успехи офицера Заурбека Элимханова, командовавшего операцией, а также слаженную работу дроноводов.

«В качестве подарка нацисты получили FPV-дроны под названием Borz прямо в блиндаж», — сказано в сообщении.