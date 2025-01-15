Кадыров рассказал об огненном «подарке» ВСУшникам, запускавшим дроны по России
Кадыров: Спецназ «Ахмат» уничтожил два опорных пункта ВСУ в Сумской области
Операторы дронов из 349-го мотострелкового полка «Ахмат Россия» обнаружили и уничтожили в Сумской области два украинских опорных пункта, откуда ВСУ запускали БПЛА по позициям российских войск. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
Дроноводы «Ахмата» уничтожили два укрепа ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Kadyrov_95
Глава республики отметил особые успехи офицера Заурбека Элимханова, командовавшего операцией, а также слаженную работу дроноводов.
«В качестве подарка нацисты получили FPV-дроны под названием Borz прямо в блиндаж», — сказано в сообщении.
Ранее Кадыров показал, как проходит зачистка позиций ВСУ в лесах на Белгородском направлении. Спецназ «Ахмат» МО РФ совместно с подразделениями ВКС очищает «квадрат за квадратом», не оставляя противникам шансов на спасение.
ТАСС / Елена Афонина