В Кремле оценили сообщения о скором перемирии в Газе

Кремль воспринимает информацию о возможности скорого заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа со сдержанным оптимизмом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в мире на данный момент мало говорят об этой гуманитарной катастрофе.

«Эта катастрофа лишь имеет тенденцию к усугублению, поэтому прекращение огня и перемирие — это то, что чрезвычайно необходимо для тех жителей, которые остаются в Газе и испытывают эти совершенно нечеловеческие трудности», — сказал представитель Кремля.

Песков также обещал сразу проинформировать, когда появится какая-то конкретная информация по продолжению контактов по Газе на высшем уровне.