В Кремле оценили сообщения о скором перемирии в Газе
Песков: Со сдержанным оптимизмом воспринимаем сообщения о соглашении по Газе
Кремль воспринимает информацию о возможности скорого заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа со сдержанным оптимизмом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в мире на данный момент мало говорят об этой гуманитарной катастрофе.
«Эта катастрофа лишь имеет тенденцию к усугублению, поэтому прекращение огня и перемирие — это то, что чрезвычайно необходимо для тех жителей, которые остаются в Газе и испытывают эти совершенно нечеловеческие трудности», — сказал представитель Кремля.
Песков также обещал сразу проинформировать, когда появится какая-то конкретная информация по продолжению контактов по Газе на высшем уровне.
Ранее российская сторона призвала Израиль прекратить боевые действия на территории сектора Газа. Во время экстренного заседания Совбеза ООН Россия подчеркнула важность защиты мирных граждан и осуществления гуманитарной помощи. Непрекращающиеся обстрелы приводят к катастрофе и полному разрушению гражданской инфраструктуры, заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.
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