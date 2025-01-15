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Регион
15 января, 10:01

В Кремле оценили сообщения о скором перемирии в Газе

Песков: Со сдержанным оптимизмом воспринимаем сообщения о соглашении по Газе

Кремль воспринимает информацию о возможности скорого заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа со сдержанным оптимизмом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в мире на данный момент мало говорят об этой гуманитарной катастрофе.

«Эта катастрофа лишь имеет тенденцию к усугублению, поэтому прекращение огня и перемирие — это то, что чрезвычайно необходимо для тех жителей, которые остаются в Газе и испытывают эти совершенно нечеловеческие трудности», — сказал представитель Кремля.

Песков также обещал сразу проинформировать, когда появится какая-то конкретная информация по продолжению контактов по Газе на высшем уровне.

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Ранее российская сторона призвала Израиль прекратить боевые действия на территории сектора Газа. Во время экстренного заседания Совбеза ООН Россия подчеркнула важность защиты мирных граждан и осуществления гуманитарной помощи. Непрекращающиеся обстрелы приводят к катастрофе и полному разрушению гражданской инфраструктуры, заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

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Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Наталья Афонина
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