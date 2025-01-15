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Регион
15 января, 09:56
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МИД Армении вызвал посла РФ из-за недовольства заявлениями на телевидении

Министерство иностранных дел Армении вызвало посла России Сергея Копыркина в связи с заявлениями в эфире российского телевидения. Об этом информирует пресс-служба дипломатического ведомства закавказской республики.

«В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста», — говорится в сообщении.

В армянском МИД утверждают, что высказывания, прозвучавшие 12 января в одной из новостных программ российского телевидения якобы были направлены «против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».

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Ранее в Кремле, комментируя подписание договора между Ереваном и Вашингтоном заявили, что Армения имеет полное суверенное право развивать отношения с США. Москва же, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, будет и дальше развивать отношения с Ереваном, которыми дорожит.

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Никита Никонов
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