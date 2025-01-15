МИД Армении вызвал посла РФ из-за недовольства заявлениями на телевидении

Министерство иностранных дел Армении вызвало посла России Сергея Копыркина в связи с заявлениями в эфире российского телевидения. Об этом информирует пресс-служба дипломатического ведомства закавказской республики.

«В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста», — говорится в сообщении.

В армянском МИД утверждают, что высказывания, прозвучавшие 12 января в одной из новостных программ российского телевидения якобы были направлены «против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».