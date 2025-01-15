Юрист раскрыл, на сколько частей можно разделить перерыв на работе

Перерыв на работе можно делить на части, если это не противоречит правилам компании и первоначальному соглашению между сотрудником и начальством. Об этом заявил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

«Работник может распределить часовой перерыв на две части по 30 минут или на три части, одна из которых не может быть короче 30 минут», — уточнил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Юрист напомнил, что право работника на отдых зафиксировано в Трудовом кодексе РФ. Согласно ему, работодатель должен предоставить перерыв от 30 минут до двух часов, который не включён в рабочее время.