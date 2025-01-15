Друг снял на видео страшную смерть политика при нападении роя пчёл-убийц
СМИ: Пчёлы насмерть закусали бывшего чиновника в Бразилии, работавшего на ферме
В Бразилии бывшего члена совета муниципалитета Тиангуа Франсиско Эудеса Алвеса Гомеша атаковали сотни пчёл во время работ на фермерском участке, врачи не смогли спасти мужчину, он скончался. Находившийся рядом с Гомешом в момент трагедии приятель успел заснять происходившее на камеру.
Пчёлы напалаи на экс-чиновника в Бразилии. Видео © Х / blogdoea
Пчёлы напали на 70-летнего политика 9 января, сообщает портал Need to Know. Он приехал в поле на тракторе, чтобы расчистить полосу для новых посадок. Но техника случайно задела дерево, где находился огромный улей. Когда Гомеш вышел из кабины, на него тут же накинулись разъярённые пчёлы. Из-за укусов у него случился анафилактический шок. Политика доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Ранее сообщалось, что из-за редких пчёл у руководителя корпорации Meta* Марка Цукерберга возникли трудности при строительстве нового дата-центра с искусственным интеллектом в США. Он должен был работать на энергии, вырабатываемой атомной станцией.
* Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.