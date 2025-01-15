Друг снял на видео страшную смерть политика при нападении роя пчёл-убийц

В Бразилии бывшего члена совета муниципалитета Тиангуа Франсиско Эудеса Алвеса Гомеша атаковали сотни пчёл во время работ на фермерском участке, врачи не смогли спасти мужчину, он скончался. Находившийся рядом с Гомешом в момент трагедии приятель успел заснять происходившее на камеру.

Пчёлы напали на 70-летнего политика 9 января, сообщает портал Need to Know. Он приехал в поле на тракторе, чтобы расчистить полосу для новых посадок. Но техника случайно задела дерево, где находился огромный улей. Когда Гомеш вышел из кабины, на него тут же накинулись разъярённые пчёлы. Из-за укусов у него случился анафилактический шок. Политика доставили в больницу, но спасти его не удалось.