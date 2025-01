Друг снял на видео страшную смерть политика при нападении роя пчёл-убийц

Пчёлы напали на 70-летнего политика 9 января, сообщает портал Need to Know. Он приехал в поле на тракторе, чтобы расчистить полосу для новых посадок. Но техника случайно задела дерево, где находился огромный улей. Когда Гомеш вышел из кабины, на него тут же накинулись разъярённые пчёлы. Из-за укусов у него случился анафилактический шок. Политика доставили в больницу, но спасти его не удалось.