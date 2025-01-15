В Москве арестовали племянника криминального авторитета Шакро Молодого

Приняв во внимание позицию Мещанской межрайонной прокуратуры, суд Москвы заключил под стражу 22-летнего Виталия Калашова — племянника «вора в законе №1» Шакро Молодого (настоящее имя Захарий Калашов) — по обвинению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

По данным следствия, преступление было совершено накануне Нового года — ночью 30 декабря 2024-го. Калашов зашёл в магазин, расположенный на улице Неглинная, где у него произошёл конфликт с двумя покупателями.

«Мужчины вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. В процессе ссоры Калашов достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им 35-летнего мужчину», — сказано в публикации ведомства.

Пострадавшего после нападения доставили в одну из больниц, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Калашов же после конфликта скрылся и был объявлен в розыск. В попытках спрятаться от правосудия он выбросил телефон и купил другой с новой сим-картой, а также неоднократно менял место пребывания. Однако это ему не помогло, правоохранители вскоре задержали преступника на квартире в Балашихе. Свою вину Калашов признал лишь частично.