Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 января, 11:02

В Москве арестовали племянника криминального авторитета Шакро Молодого

Племянника Шакро Молодого заключили под стражу по обвинению в убийстве

Приняв во внимание позицию Мещанской межрайонной прокуратуры, суд Москвы заключил под стражу 22-летнего Виталия Калашова — племянника «вора в законе №1» Шакро Молодого (настоящее имя Захарий Калашов) — по обвинению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

По данным следствия, преступление было совершено накануне Нового года — ночью 30 декабря 2024-го. Калашов зашёл в магазин, расположенный на улице Неглинная, где у него произошёл конфликт с двумя покупателями.

«Мужчины вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. В процессе ссоры Калашов достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им 35-летнего мужчину», — сказано в публикации ведомства.

Пострадавшего после нападения доставили в одну из больниц, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Калашов же после конфликта скрылся и был объявлен в розыск. В попытках спрятаться от правосудия он выбросил телефон и купил другой с новой сим-картой, а также неоднократно менял место пребывания. Однако это ему не помогло, правоохранители вскоре задержали преступника на квартире в Балашихе. Свою вину Калашов признал лишь частично.

Суд Москвы заочно арестовал блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб
Суд Москвы заочно арестовал блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб

Напомним, о задержании племянника Шакро Молодого Виталия Калашова в Балашихе Московской области стало известно 14 января. Силовики настигли обвиняемого в убийстве молодого человека ночью в доме на улице Фадеева. Ему грозит до 11 лет тюрьмы.

Обложка ©

Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Шакро Молодой (криминальный авторитет)
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar