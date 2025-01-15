Киселёв прокомментировал вызов посла России в МИД Армении из-за «Вестей недели»
Генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв отреагировал на вызов посла России в Армении Сергея Копыркина в МИД республики после выпуска программы «Вести недели». Телеведущий рассказал NEWS.ru, что не знает, какое именно высказывание привело к такой реакции.
«Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев. Пока нечего комментировать», — недоумевает Киселёв.
Ранее стало известно, что МИД Армении вызвал посла РФ Сергея Копыркина в Ереване из-за выпуска «Вестей» от 12 января, где рассказывалось о Зангезурском коридоре между Азербайджаном, Нахичеванской Автономной Республикой (азербайджанский эксклав) и Турцией. Дипломату была передана нота протеста. Страна посчитала программу оскорбительной из-за неких недопустимых выражений в сторону Армении.
ТАСС / Софья Сандурская