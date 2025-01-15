Киселёв прокомментировал вызов посла России в МИД Армении из-за «Вестей недели»

Генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв отреагировал на вызов посла России в Армении Сергея Копыркина в МИД республики после выпуска программы «Вести недели». Телеведущий рассказал NEWS.ru, что не знает, какое именно высказывание привело к такой реакции.