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15 января, 11:46

Конгресс США поддержал запрет на участие трансгендеров в женских соревнованиях

Палата представителей Конгресса Штатов поддержала проект закона, который запретит трансгендерам участвовать в спортивных состязаниях для женщин. Заседание транслировалось телеканалом C-SPAN.

Инициатива получила название «Закон о защите женщин и девочек в спорте». За него проголосовали 218 членов нижней палаты, против высказались 206.

Закон предусматривает внесение поправки в американский Закон об образовании от 1972 года, где будет обозначено, что пол человека определяется только при рождении на основании репродуктивной биологии и генетики. При этом допуск мужчин на состязания для женщин и девочек будет считаться нарушением законодательства. Спортивные организации, которые не станут считаться с новой нормой, могут оставить без финансирования.

«Наши культура и цивилизация подвергаются воздействию извращённой лжи, что существует более двух полов или что мужчины могут быть женщинами, а женщины — мужчинами. Подавляющее большинство американцев считают, что мужчинам не место в женском спорте, и мы должны позволить здравому смыслу победить», — цитирует телеканал автора законопроекта республиканца от Флориды Грега Стьюба.

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Ранее вопрос трансгендеров в своих выступлениях поднимал избранный президент США Дональд Трамп. Республиканец заявил, что при нём официальная политика страны будет признавать только два пола — мужской и женский.

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Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Юрий Лысенко
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