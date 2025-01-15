Конгресс США поддержал запрет на участие трансгендеров в женских соревнованиях

Палата представителей Конгресса Штатов поддержала проект закона, который запретит трансгендерам участвовать в спортивных состязаниях для женщин. Заседание транслировалось телеканалом C-SPAN.

Инициатива получила название «Закон о защите женщин и девочек в спорте». За него проголосовали 218 членов нижней палаты, против высказались 206.

Закон предусматривает внесение поправки в американский Закон об образовании от 1972 года, где будет обозначено, что пол человека определяется только при рождении на основании репродуктивной биологии и генетики. При этом допуск мужчин на состязания для женщин и девочек будет считаться нарушением законодательства. Спортивные организации, которые не станут считаться с новой нормой, могут оставить без финансирования.

«Наши культура и цивилизация подвергаются воздействию извращённой лжи, что существует более двух полов или что мужчины могут быть женщинами, а женщины — мужчинами. Подавляющее большинство американцев считают, что мужчинам не место в женском спорте, и мы должны позволить здравому смыслу победить», — цитирует телеканал автора законопроекта республиканца от Флориды Грега Стьюба.