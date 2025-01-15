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15 января, 12:48

Казанские учёные разработали алгоритмы для посадки дронов без GPS

Учёные из Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ-КАИ) разработали систему посадки дронов без GPS. Специалисты создали алгоритмы, которые обрабатывают изображения и позволяют беспилотникам совершать посадку автономно. Это особенно актуально, когда сигнал спутниковой навигации утерян.

Как сообщили в пресс-службе университета, инновационные алгоритмы позволяют дронам найти круглые маркеры и определять их центры для точной посадки.

«Разработанные алгоритмы позволяют с высокой точностью обнаруживать круглые маркеры и локализовывать их центры, относительно которых будет осуществляться привязка беспилотного летательного аппарата при решении навигационных задач», — прокомментировал доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов КНИТУ-КАИ, директор НОЦ «Беспилотные летательные аппараты» Ильфир Абдуллин.

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Тем временем американские учёные разрабатывают дроны из мёртвых птиц. Такие аппараты помогают им наблюдать за природой.

Обложка ©

Freepik / KamranAydinov

Ольга Сливченко
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