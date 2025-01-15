Зеленский обязал вносить в реестр призывников 17-летних юношей

Владимир Зеленский подписал закон, который вводит обязательную регистрацию в реестре призывников для 17-летних юношей. Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады. Теперь украинские власти обязывают несовершеннолетних юношей самостоятельно становиться на воинский учёт, иначе им грозит штраф.

Граждане мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, отныне обязаны передавать сведения о себе через электронный кабинет призывника или лично явившись в военкомат. Если такой гражданин не встанет на учет в предписанные сроки, ему грозит штраф в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен (от $410 до $616).

Закон, как говорится в его мотивировочной части, разработан для решения «проблемных вопросов», связанных с первичной постановкой граждан Украины на воинский учёт. Кроме того, в документе говорится, что женщины, пригодные к военной службе и желающие пройти базовую военную подготовку, могут быть зарегистрированы на военный учёт на добровольной основе.