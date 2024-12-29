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29 декабря, 11:06

Успеть за 30 секунд: Одесские военкомы показали сверхскорость при мобилизации

«Страна.ua»: В Одесской области военкомы за 30 секунд мобилизовали парня

В одном из сёл Одесской области военкомы похитили молодого парня прямо с улицы. Чтобы увезти человека в неизвестном направлении им потребовалось 30 секунд, сообщает телеграм-канал «Страна.ua».

Мобилизация в Одесской области. Видео © Telegram / «Страна.ua»

«К парню, который шёл по улице, подъехала машина. Оттуда вышли полицейские и военные, посадили парня в автомобиль и увезли», — говорится в сообщении.

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Напомним, на Украине активно процветает практика силовой мобилизации населения. Мужчин могут хватать прямо на улице по пути в магазин. После непродолжительного курса обучения, а то и вовсе без него, необстрелянных гражданских бросают на фронт. Многие из них предпочитают сдаться в плен при первой возможности. Работодатели в Незалежной уже взвыли от нехватки кадров и устраивают охоту на пенсионеров, так как их пока не забирают.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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