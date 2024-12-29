Успеть за 30 секунд: Одесские военкомы показали сверхскорость при мобилизации
«Страна.ua»: В Одесской области военкомы за 30 секунд мобилизовали парня
В одном из сёл Одесской области военкомы похитили молодого парня прямо с улицы. Чтобы увезти человека в неизвестном направлении им потребовалось 30 секунд, сообщает телеграм-канал «Страна.ua».
Мобилизация в Одесской области. Видео © Telegram / «Страна.ua»
«К парню, который шёл по улице, подъехала машина. Оттуда вышли полицейские и военные, посадили парня в автомобиль и увезли», — говорится в сообщении.
Напомним, на Украине активно процветает практика силовой мобилизации населения. Мужчин могут хватать прямо на улице по пути в магазин. После непродолжительного курса обучения, а то и вовсе без него, необстрелянных гражданских бросают на фронт. Многие из них предпочитают сдаться в плен при первой возможности. Работодатели в Незалежной уже взвыли от нехватки кадров и устраивают охоту на пенсионеров, так как их пока не забирают.
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