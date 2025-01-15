Лукашенко жёстко пресёк трату инвестиций «на барахло»

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что при формировании государственной инвестиционной программы на 2025 год следует избегать ненужных расходов. По словам политика, ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего можно обойтись.

«Всякие офисы, конторы и прочее — у нас этого барахла хватает», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он акцентировал внимание на важности экономии как ключевого принципа, который должен быть в центре внимания. В этом процессе, по его мнению, особую роль должен сыграть комитет государственного контроля.