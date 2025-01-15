Священник назвал три вещи, которые надо сделать в День памяти Серафима Саровского 15 января

15 января православные христиане считают особой датой. В этот день они вспоминают преподобного Серафима Саровского, который при жизни славился добрым нравом. Люди приходили к нему в лес, где он уединился, чтобы просто поговорить с ним и «погреться в лучах доброты».

«Это такой добрый батюшка, к которому можно прийти, пожаловаться, рассказать о каких-то проблемах и всегда получить помощь и утешение», — рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

В этот особый день священнослужитель посоветовал верующим сделать три вещи. Первое – от сердца помолиться Богу, попросив у него не просто житейских благ, а внутренних духовных дарований. Это мир, любовь, доброта, милосердие и др. Кроме того, Конюхов считает, что в этот день важно сходить в храм, отпраздновав знаменательное событие в компании других верующих. И, в-третьих, необходимо последовать примеру преподобного Серафима, который был всегда добр к окружающим. В день его памяти надо совершить какое-то милосердие или благотворительность.