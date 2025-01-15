Не несчастный случай! Раскрыта настоящая причина смерти российской самбистки в 33 года

Причиной смерти российской самбистки и дзюдоистки Ольги Барановой стало тяжёлое заболевание, а не несчастный случай. Об этом ТАСС рассказал её бывший супруг Михаил Фадеев. Он добавил, что их общего ребёнка будет воспитывать сам.

«Она скончалась после тяжёлой болезни. Ребёнок, конечно, останется со мной», — подчеркнул мужчина в беседе с журналистом.