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Регион
15 января, 13:21

Не несчастный случай! Раскрыта настоящая причина смерти российской самбистки в 33 года

Экс-супруг чемпионки по самбо Барановой назвал болезнь причиной её смерти

Ольга Баранова. Обложка © VK / Тверская Федерация Дзюдо

Ольга Баранова. Обложка © VK / Тверская Федерация Дзюдо

Причиной смерти российской самбистки и дзюдоистки Ольги Барановой стало тяжёлое заболевание, а не несчастный случай. Об этом ТАСС рассказал её бывший супруг Михаил Фадеев. Он добавил, что их общего ребёнка будет воспитывать сам.

«Она скончалась после тяжёлой болезни. Ребёнок, конечно, останется со мной», — подчеркнул мужчина в беседе с журналистом.

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Ранее Тверская федерация дзюдо сообщила, что титулованная российская дзюдоистка и самбистка Ольга Баранова скончалась на 34-м году жизни. Изначально говорилось, что спортсменка умерла в результате несчастного случая. Баранова побеждала в Кубке мира по самбо в 2014 году, также брала бронзу и серебро чемпионатов России.

Татьяна Миссуми
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