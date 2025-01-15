Не несчастный случай! Раскрыта настоящая причина смерти российской самбистки в 33 года
Экс-супруг чемпионки по самбо Барановой назвал болезнь причиной её смерти
Ольга Баранова. Обложка © VK / Тверская Федерация Дзюдо
Причиной смерти российской самбистки и дзюдоистки Ольги Барановой стало тяжёлое заболевание, а не несчастный случай. Об этом ТАСС рассказал её бывший супруг Михаил Фадеев. Он добавил, что их общего ребёнка будет воспитывать сам.
«Она скончалась после тяжёлой болезни. Ребёнок, конечно, останется со мной», — подчеркнул мужчина в беседе с журналистом.
Ранее Тверская федерация дзюдо сообщила, что титулованная российская дзюдоистка и самбистка Ольга Баранова скончалась на 34-м году жизни. Изначально говорилось, что спортсменка умерла в результате несчастного случая. Баранова побеждала в Кубке мира по самбо в 2014 году, также брала бронзу и серебро чемпионатов России.