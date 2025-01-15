Слёзы и радость: Появилось видео первого звонка военного маме после спасения из плена ВСУ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с бойцами РФ, которые сегодня смогли вернуться домой благодаря обмену пленными. Омбудсмен поддержала солдат и дала им возможность позвонить самым родным людям — родителям, жёнам, детям и друзьям.

Бойцы ВС РФ смогли поговорить со своими родными после возвращения домой. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

«Алё, мама, привет! Это я! Всё нормально, я живой», — говорит на кадрах один из спасённых солдат, который не смог сдержать слёз, услышав родной голос.

Москалькова и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец лично пообщались с военными с обеих сторон. Политики «из первых уст получили информацию об условиях содержания и медицинской помощи».

«Благодарны Минобороны России, нашим спецслужбам и всем, кто участвовал в организации этого процесса, за профессионализм и самоотдачу. Желаю защитникам Отечества скорейшего выздоровления и крепкого здоровья!», — написала омбудсмен.