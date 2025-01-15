Слёзы и радость: Появилось видео первого звонка военного маме после спасения из плена ВСУ
Омбудсмен Москалькова показала первое видео с военнопленными, вернувшимися домой
Татьяна Москалькова встретилась с российскими военнослужащими, которые вернулись домой. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с бойцами РФ, которые сегодня смогли вернуться домой благодаря обмену пленными. Омбудсмен поддержала солдат и дала им возможность позвонить самым родным людям — родителям, жёнам, детям и друзьям.
Бойцы ВС РФ смогли поговорить со своими родными после возвращения домой. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна
«Алё, мама, привет! Это я! Всё нормально, я живой», — говорит на кадрах один из спасённых солдат, который не смог сдержать слёз, услышав родной голос.
Москалькова и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец лично пообщались с военными с обеих сторон. Политики «из первых уст получили информацию об условиях содержания и медицинской помощи».
«Благодарны Минобороны России, нашим спецслужбам и всем, кто участвовал в организации этого процесса, за профессионализм и самоотдачу. Желаю защитникам Отечества скорейшего выздоровления и крепкого здоровья!», — написала омбудсмен.
Напомним, что сегодня, 15 января, Россия и Украина провели первый в 2025 году обмен военнопленными. При посредничестве ОАЭ домой приехали 25 бойцов. Солдаты постоянно находятся под присмотром врачей, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем наши парни смогут пройти полноценное лечение и реабилитацию.