Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 января, 13:34

Слёзы и радость: Появилось видео первого звонка военного маме после спасения из плена ВСУ

Омбудсмен Москалькова показала первое видео с военнопленными, вернувшимися домой

Татьяна Москалькова встретилась с российскими военнослужащими, которые вернулись домой. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Татьяна Москалькова встретилась с российскими военнослужащими, которые вернулись домой. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с бойцами РФ, которые сегодня смогли вернуться домой благодаря обмену пленными. Омбудсмен поддержала солдат и дала им возможность позвонить самым родным людям — родителям, жёнам, детям и друзьям.

Бойцы ВС РФ смогли поговорить со своими родными после возвращения домой. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

«Алё, мама, привет! Это я! Всё нормально, я живой», — говорит на кадрах один из спасённых солдат, который не смог сдержать слёз, услышав родной голос.

Москалькова и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец лично пообщались с военными с обеих сторон. Политики «из первых уст получили информацию об условиях содержания и медицинской помощи».

«Благодарны Минобороны России, нашим спецслужбам и всем, кто участвовал в организации этого процесса, за профессионализм и самоотдачу. Желаю защитникам Отечества скорейшего выздоровления и крепкого здоровья!», — написала омбудсмен.

В Кремле высказались об обмене пленными с Украиной
В Кремле высказались об обмене пленными с Украиной

Напомним, что сегодня, 15 января, Россия и Украина провели первый в 2025 году обмен военнопленными. При посредничестве ОАЭ домой приехали 25 бойцов. Солдаты постоянно находятся под присмотром врачей, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем наши парни смогут пройти полноценное лечение и реабилитацию.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar