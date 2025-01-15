Пончик с пулей не желаете? На Украине начали продавать «боевые десерты»

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поделился у себя в соцсетях снимком пончика, в котором нашли патрон. Он отметил, что фото прислали жители, однако усомнился в подлинности снаряда. Глава города добавил, что производитель не из местных, однако «замылил» на фото упаковку, поэтому происхождение «боевого десерта» остаётся в секрете.

«Такой пончик с «сюрпризом» сегодня приобрели в одном из супермаркетов города. Фото послали мне в приват. Полиция выясняет детали. К слову. Производитель не местный», — написал глава города у себя в соцсетях.