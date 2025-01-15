Более 900 заявок подали за первые сутки на «Конкурс социальных архитекторов»

В России стартовал приём заявок на «Конкурс социальных архитекторов», за первые сутки на него зарегистрировалось более 900 участников, что говорит о большей востребованности проекта. Как сообщается на сайте мероприятия, заявки будут приниматься до 11 февраля текущего года.

«Более 900 заявок на участие в конкурсе социальных архитекторов, поступивших уже в первые сутки после старта, — это показатель востребованности социальных практик в условиях современных реалий России. В стране уже реализуется много проектов в самых разных сферах и отраслях – от обсуждения проектов благоустройства и инициативного бюджетирования до прямых линий губернаторов», — отметил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

По его словам, особое значение сегодня приобретают проекты волонтёрства, поддержки участников СВО и членов их семей. Поэтому стало очевидно, что назрела необходимость систематизации этих инициатив и сведений о тех людях, которые их реализуют, конкурс позволит собрать воедино такую информацию, подчеркнул Алиев. Проект стартовал после соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина и является частью большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, которая была инициирована главой государства.