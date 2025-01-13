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13 января, 00:43

Школьница из Хабаровска стала победительницей международного конкурса красоты World Rising Star

Школьница из РФ выиграла супер-гран-при конкурса красоты World Rising Star 2025

Милиса Гребенюк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / princesses_dv

Милиса Гребенюк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / princesses_dv

Восьмилетняя россиянка Милиса Гребенюк стала победительницей международного конкурса красоты и талантов World Rising Star 2025. Финал состязания состоялся в Тбилиси. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

«Школьница из Хабаровска Милиса Гребенюк взяла супер-гран-при на международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2025», — рассказали агентству.

В этом году конкурс собрал 50 участников и участниц в возрасте от трёх до 17 лет из России, Узбекистана, Казахстана, Албании, Эстонии, Испании, Индии, Ирака и других государств. Нашу страну на WRS представляли две модели.

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А в конце прошлого года россиянка Валентина Алексеева прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная» в Мексике. Завоевать желанный титул красавице не удалось, однако она вошла в топ-12.

Анатолий Цейко
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