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Регион
15 января, 19:33

В Таганроге снесли дом, в котором жила Фаина Раневская

Дом на улице Социалистической до сноса. Обложка © VK / МойФасад

Дом на улице Социалистической до сноса. Обложка © VK / МойФасад

В Таганроге снесли дом по адресу улица Социалистическая, 160/2, в котором актриса Фаина Раневская останавливась во время визита в город. Об этом сообщили представители объединения «Мой Фасад»

Дом на улице Социалистической после сноса. Обложка © VK / МойФасад

Дом на улице Социалистической после сноса. Обложка © VK / МойФасад

«В Таганроге на днях демонтировали старинное здание на Социалистической, 160/2, относящееся к деятельности «Русско-Бельгийского Общества», благодаря которому здесь в конце XIX века появились металлургический и котельный заводы — крупные предприятия, оказавшие влияние на развитие города», — сообщили общественники.

В 1950 году Фаина Раневская отдыхала в этом белокирпичном доме. Члены общественной организации отметили, что не были в курсе этого факта, и если бы знали, то стремились бы к присвоению зданию статуса объекта культурного наследия. В последние годы дом оставался заброшенным, его так и не зарегистрировали как памятник.

В Одессе под покровом ночи демонтировали памятник Высоцкому
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Ранее священник Андрей Васякин призвал снести статую, посвящённую мультфильму «Тайна третьей планеты», установленную на улице в Дальнегорске Приморского края. Иерей назвал инопланетянина «демоническим существом». Он также направил запрос в местные власти, но ответа пока не получил.

Александра Мышляева
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