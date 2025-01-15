В Таганроге снесли дом, в котором жила Фаина Раневская

В Таганроге снесли дом по адресу улица Социалистическая, 160/2, в котором актриса Фаина Раневская останавливась во время визита в город. Об этом сообщили представители объединения «Мой Фасад»

Дом на улице Социалистической после сноса. Обложка © VK / МойФасад

«В Таганроге на днях демонтировали старинное здание на Социалистической, 160/2, относящееся к деятельности «Русско-Бельгийского Общества», благодаря которому здесь в конце XIX века появились металлургический и котельный заводы — крупные предприятия, оказавшие влияние на развитие города», — сообщили общественники.

В 1950 году Фаина Раневская отдыхала в этом белокирпичном доме. Члены общественной организации отметили, что не были в курсе этого факта, и если бы знали, то стремились бы к присвоению зданию статуса объекта культурного наследия. В последние годы дом оставался заброшенным, его так и не зарегистрировали как памятник.