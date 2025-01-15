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Регион
15 января, 14:04

Власти Петербурга выпустили постановление насчёт беспилотников

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Власти Санкт-Петербурга запретили использование беспилотных летательных аппаратов на территории города, а также публикацию любой информации о последствиях атак БПЛА. Это постановление подписал 15 января губернатор Александр Беглов.

Запрет будет действовать с 15 января по 31 декабря 2025 года. Исключения составят случаи, предусмотренные законодательством о защите информации, а также материалы, распространяемые по решению органов власти.

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Марина Фещенко
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