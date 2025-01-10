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Регион
10 января, 11:48

Воронежцы разозлились на земляков из-за запуска салюта во время атаки дронов

В ночь на пятницу, 10 января, жители Воронежа запускали салют в то время, как в городе и пригородах была объявлена опасность атаки украинских БПЛА. Местные жители, которые стали свидетелями «пира во время чумы», выразили своё возмущение в соцсетях.

Видео © Telegram / «Воронеж № 1»

Фейерверк безбашенные воронежцы запускали в одном из спальных районов города. Видео опубликовал телеграм-канал «Воронеж № 1». В местной группе VK «Моё! Online» подписчики осудили безответственных земляков, прокомментировав, что их поступок лишь создавал помехи для работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Людям, как я поняла после новогодних праздников вообще пофиг на запрет салютов и подобного. Хочу и буду, и на всех плевать», — посетовала одна из подписчиц.

Пользователи соцсетей призвали сограждан быть благоразумнее и относиться к безопасности в регионе со всей ответственностью. Также подписчики напомнили, что во всей Воронежской области действует запрет на продажу и использование пиротехники.

Частные дома и автомобиль повреждены при атаке украинских дронов на Воронеж
Частные дома и автомобиль повреждены при атаке украинских дронов на Воронеж

Ранее Life.ru писал, что этой ночью жители Воронежа рассказали, что слышали взрывы над городом. На территории была объявлена опасность атаки беспилотников. Губернатор области Александр Гусев сообщил, что над городом были сбиты несколько украинских БПЛА.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Ольга Сливченко
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