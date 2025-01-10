Воронежцы разозлились на земляков из-за запуска салюта во время атаки дронов

В ночь на пятницу, 10 января, жители Воронежа запускали салют в то время, как в городе и пригородах была объявлена опасность атаки украинских БПЛА. Местные жители, которые стали свидетелями «пира во время чумы», выразили своё возмущение в соцсетях.

Фейерверк безбашенные воронежцы запускали в одном из спальных районов города. Видео опубликовал телеграм-канал «Воронеж № 1». В местной группе VK «Моё! Online» подписчики осудили безответственных земляков, прокомментировав, что их поступок лишь создавал помехи для работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Людям, как я поняла после новогодних праздников вообще пофиг на запрет салютов и подобного. Хочу и буду, и на всех плевать», — посетовала одна из подписчиц.

Пользователи соцсетей призвали сограждан быть благоразумнее и относиться к безопасности в регионе со всей ответственностью. Также подписчики напомнили, что во всей Воронежской области действует запрет на продажу и использование пиротехники.