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15 января, 15:05

Закат империи: Nokia ушла с рынка смартфонов

Компания HMD прекратила продажи смартфонов под брендом Nokia

Продажи смартфонов Nokia прекращены, компания HMD Global полностью перешла на использование собственного бренда. Теперь на сайте продавца смартфоны и планшеты Nokia перенесены в отдельную вкладку «устаревших» устройств и помечены надписью: «Этот телефон больше не доступен».

Сейчас купить на портале HMD можно только последние модели смартфонов собственного бренда — HMD Key, Arc, Skyline, Fusion, Aura и Pulse. При этом компания планирует продолжать использовать бренд Nokia, но только для простых и недорогих кнопочных телефонов.

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Ранее Life.ru рассказал, что летом 2024 года в свет вышла новая кнопочная модель Nokia с легендарной «Змейкой». Навороченного функционала и камеры в нём ждать не стоит, но культовая игрушка будет всегда. Работать телефон, кстати, будет до 18 дней в режиме ожидания и 14 часов в режиме разговора.

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Shutterstock / FOTODOM / Framesira

Наталья Афонина
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