Закат империи: Nokia ушла с рынка смартфонов

Продажи смартфонов Nokia прекращены, компания HMD Global полностью перешла на использование собственного бренда. Теперь на сайте продавца смартфоны и планшеты Nokia перенесены в отдельную вкладку «устаревших» устройств и помечены надписью: «Этот телефон больше не доступен».

Сейчас купить на портале HMD можно только последние модели смартфонов собственного бренда — HMD Key, Arc, Skyline, Fusion, Aura и Pulse. При этом компания планирует продолжать использовать бренд Nokia, но только для простых и недорогих кнопочных телефонов.