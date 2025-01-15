В Канаде впервые в истории записали звук падения метеорита на Землю

Житель города Маршфилд, расположенного на острове Принца Эдуарда (Канада), стал первым человеком в истории, кому удалось услышать и записать на видео звук падающего метеорита. Небесное тело — а точнее его остатки — приземлились рядом с крыльцом дома местного жителя.

Камера домофона сняла момент падения метеорита. Видео © CBC News

Как рассказал Джо Велайдум CBC News, в тот день он гулял с собакой. Метеорит упал на место, где ещё несколько мгновений назад стоял сам мужчина. По его словам, если бы он продолжал находиться на одном месте, то его буквально «разорвало бы пополам», так как небесное тело упало вниз со скоростью примерно 200 км/ч.

Когда канадец вернулся к месту падения, то обнаружил на земле у крыльца след в форме звезды, а также примерно 7 граммов породы. Образцы небесного тела передали для исследования Университету Альберты. Там специалисты подтвердили, что невзрачный «камешек» прилетел на Землю из космоса и является частью метеорита.

По мнению исследователей, это первый раз, когда небесное тело попадает на видео. Теперь у учёных появилось больше возможностей в исследовании небесных тел.