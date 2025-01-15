Ереван сообщил о договорённости с Москвой снизить долг Армении за счёт оружия

Москва приняла решение уменьшить объём долга Еревана, вычтя из него сумму оплаченного и непоставленного вооружения. Об этом на пресс-конференции сообщил министр обороны Сурен Папикян. По его словам, договорённости между странами уже достигнуты.

«Как сообщил министр финансов, сумма оплаченного и непоставленного оружия будет вычтена из межгосударственного долга Армении в соответствии с договорённостью Армении и России. Я не могу сказать, на какой стадии находится реализация соглашения», — пояснил Папикян.

Он напомнил, что Ереван так и не получил от российской стороны оружие, за которое уже была внесена плата, но готов полюбовно решить возникший вопрос. Армения уже неоднократно говорила, что собирается диверсифицировать закупки вооружения, в том числе переключившись на таких партнёров как Франция и Индия.