В Приморском океанариуме появилась уникальная кукумария-альбинос

Во Владивостоке Приморский океанариум пополнился необычным морским животным, окрас которого абсолютно белый и не свойственен сородичам. Речь идёт о кукумарии-альбиносе, рассказали в самом учреждении. Его подарили сотрудникам океанариума дайверы, которые обнаружили уникальное существо в водах вблизи Находки.

«Японская кукумария-альбинос поселилась в океанариуме! Необычная окраска морского огурца сбивает с толку. При этом в строении особи ничего не изменилось. Как отмечают биологи, это малоизученное явление. Вероятно, причина появления альбиносов в мутации генов, ответственных за выработку красящих веществ», — сказано в тексте.

Там отмечается, что это редкое явление, таких альбиносов очень трудно найти в природе. Подобная особь, по словам работников, была в океанариуме лишь в 2019 году.