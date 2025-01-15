В «М.Видео» объяснили списание баллов концом новогодней акции

В «М.Видео», где обнулили все накопленные баллы покупателей, заявили Life.ru, что они должны были списаться в рамках новогодней бонусной программы.

Как заявили в пресс-службе компании, в декабре там решили порадовать своих клиентов и запустили акцию под названием «Новогоднее удвоение». В рамках этого предложения бонусные счета всех покупателей были увеличены вдвое, чтобы сделать покупки в декабре более выгодными. Однако срок действия этих баллов был сокращён, и клиенты могли воспользоваться ими только до 31 декабря. Об этом изменении сообщалось во всех уведомлениях для покупателей.

«Клиенты могли использовать бонусные баллы в декабре как и раньше, списав до 30% стоимости товара в любом магазине М.Видео и Эльдорадо. При этом срок действия бонусных рублей был ограничен 31 декабря», — говорится в сообщении.

В соответствии с пунктом 4.10 правил программы лояльности, ООО «МВМ» имеет право единолично корректировать срок действия бонусов в рамках проведения акции, описанной в пункте 1.10 правил. Компания также может организовывать мероприятия, направленные на повышение выгоды для клиентов.

«Если у клиентов сгорели бонусы, которые были отложены на покупку сейчас — просим написать нам в ЛС. Мы рассмотрим каждое обращение», — добавили в компании.