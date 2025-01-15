В Воронеже жители дома жалуются на невыносимый холод в квартирах с 80-х годов

В одном из многоквартирных домов Воронежа, в котором в течение 40 лет с момента аварии не могут починить отопление, жильцы вынуждены выживать зимой при температурах около 16 градусов. О жалобах людей рассказало местное отделение «Народного фронта».

Коммунальная авария в пятиэтажном доме на улице Хользунова случилась ещё 40 лет назад. В ходе ремонта оборудования было принято слабо обоснованное решение вынести отопительные трубы наружу, что должно было облегчить работу по восстановлению системы, но это противоречит строительному проекту. С тех пор ситуация не улучшилась, а люди живут в постоянном холоде — температура иногда опускается до 16 градусов тепла. Жильцы включают обогреватели и зажигают газ в плитах, чтобы согреть помещения. В доме живут 90 семей.

Пятиэтажку ремонтировали в 2022 году, но капитальный ремонт распространился лишь на кровлю, а отопительную систему сочли «не нуждающейся в обновлении». Следующий капремонт дома намечен на 2044 год. Жильцы обратились к волонтёрам с просьбой о помощи, после чего были составлены запросы в правительство региона и правоохранительные органы. Областное управление СК РФ уже обратило внимание на ситуацию и организовало проверку. Её ход на личном контроле у главы ведомства Александра Бастрыкина.