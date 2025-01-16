Врач объяснил, как несчастная любовь может в действительности разбить сердце
Врач Кондрахин: «Синдром разбитого сердца» похож на инфаркт и требует лечения
Каждый, кто хоть раз в жизни сталкивался с болезненным разрывом отношений, ощущал в области груди неприятную боль. Как оказалось, из-за сильного стресса действительно может страдать не только ментальное, но и физическое здоровье. И такое понятие, как «разбитое сердце», — совсем не метафора, а реальная болезнь, рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.
«Это достаточно редкое заболевание. «Синдром разбитого сердца» возникает в результате повышенной концентрации кетахеламина — вещества, которое относится к адреналиновой системе. Когда человек находится в состоянии сильного стресса или в ситуации, способствующей повышению уровня гормонов. Например, тестостерона», — рассказал доктор «Вечерней Москве».
Он отметил, что «синдром разбитого сердца» выглядит на ЭКГ как предынфарктное состояние. Пациент может испытывать сильные боли в груди и тяжесть. Больным назначают специальные препараты, которые разжижают кровь. В сложных случаях может быть установлен баллон в аорте, который позволяет стабилизировать состояние, отметил медик.
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