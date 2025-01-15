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Регион
15 января, 15:51

США ввели санкции против российского «Военторга»

Фото © Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Фото © Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

«Военторг», который предоставляет услуги по организации питания, банно-прачечному обслуживанию и поставке вещевого имущества для нужд Министерства обороны РФ, включён в санкционный список США. Об этом сообщается в релизе на сайте американского Минфина.

В чём именно будут заключаться ограничения, пока не сообщается. Обычно американские санкции предусматривают заморозку зарубежных счетов компаний и физлиц, отчуждение имущества и отказ от обязательств по взаимным договорам.

В деле главы «Военторга» появились новые фигуранты
В деле главы «Военторга» появились новые фигуранты

К слову, недавно Соединённые Штаты вводили новые санкции против России. В тот раз под ограничения попали несколько нефтяных компаний и их руководители. Также рестрикции затронули крупных страховщиков.

Марина Фещенко
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