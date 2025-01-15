США ввели санкции против российского «Военторга»
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«Военторг», который предоставляет услуги по организации питания, банно-прачечному обслуживанию и поставке вещевого имущества для нужд Министерства обороны РФ, включён в санкционный список США. Об этом сообщается в релизе на сайте американского Минфина.
В чём именно будут заключаться ограничения, пока не сообщается. Обычно американские санкции предусматривают заморозку зарубежных счетов компаний и физлиц, отчуждение имущества и отказ от обязательств по взаимным договорам.
К слову, недавно Соединённые Штаты вводили новые санкции против России. В тот раз под ограничения попали несколько нефтяных компаний и их руководители. Также рестрикции затронули крупных страховщиков.