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23 сентября, 15:52

В деле главы Военторга» появились новые фигуранты

Суд продлил арест главе «Военторга» и двум новым фигурантам дела о хищении

Владимир Павлов в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Владимир Павлов в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

В уголовно дела главы «Военторга» Владимира Павлова, которого обвинили в хищении 400 миллионов рублей при выполнении государственных контрактов, появились два новых фигуранта. Речь идёт о Дмитрии Комлеве и Сергее Тетруашвили, сообщили в пресс-службе Мещанского суда.

«Суд постановил продлить до 30 декабря срок содержания под стражей Владимиру Павлову, Тимуру Исакову, а также Дмитрию Комлеву и Сергею Тетруашвили», — указали в суде.

Мосгорсуд оставил в СИЗО главу «Военторга» Павлова, обвиняемого в мошенничестве
Мосгорсуд оставил в СИЗО главу «Военторга» Павлова, обвиняемого в мошенничестве

Напомним, что главу «Военторга» Владимира Павлова задержали 1 августа. Его уличили в хищении средств при исполнении госконтрактов для Минобороны РФ в особо крупном размере. Речь идёт об армейских «несессорах», однако Павлов не признаёт вину. Имущество фигурантов было арестовано. Также суд арестовал второго фигуранта дела — Тимура Исакова.

Дарья Нарыкова
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