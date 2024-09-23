В деле главы Военторга» появились новые фигуранты

В уголовно дела главы «Военторга» Владимира Павлова, которого обвинили в хищении 400 миллионов рублей при выполнении государственных контрактов, появились два новых фигуранта. Речь идёт о Дмитрии Комлеве и Сергее Тетруашвили, сообщили в пресс-службе Мещанского суда.