«Окурки тушили, угрожали»: Боец вернулся из плена и рассказал об отношении медиков госпиталя в Харькове
Освобождённый боец рассказал о жестоком обращении медиков в госпитале в Харькове
Вернувшийся из украинского плена российский боец рассказал, что охрана госпиталя в Харькове издевалась над попавшими в медучреждение бойцами ВС РФ. Рассказ нашего солдата опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. Однако боец признался, что в лечебнице были и те, кто радел за россиян.
Возвращение российских бойцов из плена. © Telegram / Минобороны России
«Я ещё лежал в госпитале в Харькове, пока мне заделывали лёгкое. Там охрана издевалась: тушили окурки об руки и угрожали. Медперсонал был 50 на 50: кто-то радел, а у кого-то ненависть лютая», — рассказал боец.
Напомним, Россия с помощью Объединённых Арабских Эмиратов вернула 25 своих военнослужащих из плена на Украине, в ответ украинская сторона получила 25 своих военнопленных. Сначала российских солдат отправили в Белоруссию для медицинской и психологической помощи, а затем перевели в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.
Telegram / Минобороны России