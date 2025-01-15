«Окурки тушили, угрожали»: Боец вернулся из плена и рассказал об отношении медиков госпиталя в Харькове

Вернувшийся из украинского плена российский боец рассказал, что охрана госпиталя в Харькове издевалась над попавшими в медучреждение бойцами ВС РФ. Рассказ нашего солдата опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. Однако боец признался, что в лечебнице были и те, кто радел за россиян.

Возвращение российских бойцов из плена. © Telegram / Минобороны России

«Я ещё лежал в госпитале в Харькове, пока мне заделывали лёгкое. Там охрана издевалась: тушили окурки об руки и угрожали. Медперсонал был 50 на 50: кто-то радел, а у кого-то ненависть лютая», — рассказал боец.