На Украине узнали, что Трамп готовит санкции против «серого кардинала» Зеленского

Андрея Ермака называют «серым кардиналом» Зеленского, поскольку, как многие считают, именно он принимает важные политические и экономические решения в Киеве. А недавно выяснилось, что официальная зарплата Зеленского оказалась в четыре раза меньше, чем у руководителя его офиса. Так, в 2024 году экс-комик получал всего по 28 тысяч гривен в месяц ($664 или 68 тысяч рублей), а Ермак — 121 тысячу гривен ($2 870 тысячи или почти 300 тысяч рублей).