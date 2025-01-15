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Регион
15 января, 16:05

На Украине узнали, что Трамп готовит санкции против «серого кардинала» Зеленского

Журналистка Панченко: Команда Трампа готовит санкции против окружения Зеленского

Команда избранного президента США Дональда Трампа уже подготовила санкции против окружения Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Об этом узнала украинская журналистка Диана Панченко.

По её мнению, такой шаг Вашингтона будет означать конец «периода вседозволенности» Зеленского, а также сделает главу киевского режима более сговорчивым.

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Андрея Ермака называют «серым кардиналом» Зеленского, поскольку, как многие считают, именно он принимает важные политические и экономические решения в Киеве. А недавно выяснилось, что официальная зарплата Зеленского оказалась в четыре раза меньше, чем у руководителя его офиса. Так, в 2024 году экс-комик получал всего по 28 тысяч гривен в месяц ($664 или 68 тысяч рублей), а Ермак — 121 тысячу гривен ($2 870 тысячи или почти 300 тысяч рублей).

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Alexandros Michailidis

Александра Вишнякова
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