Всего лишь порезалась: Британка на 10 дней впала в кому после заражения «пожирающей плоть бактерией»

Пожилая жительница Великобритании впала в кому на 10 дней из-за пореза консервной банкой. Через рану в организм женщины попала бактерия, которая поражает плоть человека.

Как передаёт издание Daily Mail, 63-летняя Сью Уитли мыла консервную банку, в которой находилось крабовое мясо. Случайно она порезалась, но не придала значения бытовой травме. Как оказалось, зря. Заклеенная пластырем рана не прошла, а лишь привела к осложнениям, так как через две недели состояние женщины стало ухудшаться.

Сначала Уитли мучала боль в плече, а спустя ещё время ей потребовалась экстренная госпитализация из-за постоянной боли во всём теле.

«Кожа всей моей правой руки стала чёрной, цвета синяков, и через неё начала просачиваться бесцветная жидкость», — рассказала пострадавшая.

Медики диагностировали у пожилой британки некроз тканей, который вызвала попавшая в организм плотоядная бактерия. Уитли провели несколько операций, одна из которых закончилась комой. В таком состоянии женщина провела 10 дней, после чего врачам удалось его стабилизировать. Несмотря на осложнения, сейчас британка полностью восстановилась и может снова вести привычный образ жизни.