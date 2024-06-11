В Японии "пожирающая плоть бактерия" за полгода атаковала почти тысячу человек Kyodo: В Японии число заболевших стрептококком побило рекорд 2023 года 11 июня, 14:50 В Японии за полгода число заражений стрептококком побило рекорд 2023 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aijiro

В Японии количество заболевших гемолитическим стрептококком за полгода побило рекорд 2023 года. Так, за последний месяц зафиксировано 176 случаев инфицирования. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на Национальный институт заболеваний.

Как утверждается в публикации, врачи подтвердили 977 случаев смертельного стрептококка, начиная с января этого года. К июню число выросло ещё на 176. Автор материала напоминает, что заболевание имеет второе название — "бактерия, пожирающая плоть".

При этом болезнь быстрее всего распространяется в Токио, где всего за шесть месяцев зафиксировано 145 заболевших. Японские специалисты пока не могут назвать причину такого резкого всплеска заражений. Одним из вариантов называется коронавирус, который имеет схожую природу развития.

Напомним, в Японии фиксируют рекордное число заражений гемолитическим стрептококком, который при тяжёлом течении может привести к отмиранию тканей рук и ног, а также довести до летального исхода. С начала года и до мая в Японии был зарегистрирован 801 заболевший, что в 2,76 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Роспотребнадзор не видит предпосылок для всплеска данной инфекции в нашей стране, но продолжает следить за ситуацией.

Авторы Татьяна Миссуми