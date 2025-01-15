Врач назвала необычный способ борьбы с зимней хандрой под названием «ешь радугу»
Врач Клищенко: Справиться с зимней хандрой поможет принцип «ешь радугу»
Нередко после окончания длинных новогодних каникул возникает хандра. Праздничные дни остались в прошлом, а впереди рабочие будни. Ситуацию может ещё усугубить и зима, которая не радует хорошей погодой и солнцем. Справиться с упадком настроения и сил непросто, но сделать это возможно, заявила врач-терапевт Екатерина Клищенко.
В первую очередь в борьбе с зимней хандрой поможет физическая активность, которая провоцирует выработку эндорфинов. Также можно использовать более яркое освещение с утра, чтобы легче просыпаться. Как минимум 15–30 минут в день надо проводить в естественном освещении. Нельзя забывать и о прогулках на свежем воздухе.
Кроме того, врач предложила дополнительно принимать витамины. В холодное время организм в особенности испытывает недостаток витамина D. Немаловажное значение играет правильное питание. Клищенко посоветовала использовать принцип «ешь радугу». Для этого на тарелке должны присутствовать продукты разных цветов.
«Во-первых, яркие цвета радуют и повышают настроение. А во-вторых, это обеспечит ваш организм максимальным количеством витаминов, микроэлементов и различными видами клетчатки», — отметила терапевт в беседе с «Вечерней Москвой».
Ранее Life.ru писал о самом опасном симптоме депрессии, который может привести к летальному исходу. Речь идёт об ангедонии, или снижении настроения. Именно это состояние приводит к суицидам. Выражается оно в снижении радости от любимых занятий, утрате мотивации, отказе от физической активности. Человек не получает удовольствия ни от еды, ни от музыки, ни от секса, и это серьёзный повод обратиться к врачу.