Врач назвала необычный способ борьбы с зимней хандрой под названием «ешь радугу»

Нередко после окончания длинных новогодних каникул возникает хандра. Праздничные дни остались в прошлом, а впереди рабочие будни. Ситуацию может ещё усугубить и зима, которая не радует хорошей погодой и солнцем. Справиться с упадком настроения и сил непросто, но сделать это возможно, заявила врач-терапевт Екатерина Клищенко.

В первую очередь в борьбе с зимней хандрой поможет физическая активность, которая провоцирует выработку эндорфинов. Также можно использовать более яркое освещение с утра, чтобы легче просыпаться. Как минимум 15–30 минут в день надо проводить в естественном освещении. Нельзя забывать и о прогулках на свежем воздухе.

Кроме того, врач предложила дополнительно принимать витамины. В холодное время организм в особенности испытывает недостаток витамина D. Немаловажное значение играет правильное питание. Клищенко посоветовала использовать принцип «ешь радугу». Для этого на тарелке должны присутствовать продукты разных цветов.

«Во-первых, яркие цвета радуют и повышают настроение. А во-вторых, это обеспечит ваш организм максимальным количеством витаминов, микроэлементов и различными видами клетчатки», — отметила терапевт в беседе с «Вечерней Москвой».