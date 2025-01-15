Почти 500 домов под Петербургом уже неделю пытаются выжить без электричества

Несколько посёлков в Ленинградской области больше недели выживают без электроснабжения. Свет лишь иногда дают по ночам, рассказали местные жители Mash на Мойке.

Жители сразу нескольких посёлков Ленинградской области уже неделю выживают без электричества. Видео © Telegram / Mash на Мойке

В незавидном положении зимой оказались посёлки Берёзовка, Мечта, Мечта-2, Синицыно коттеджный посёлок Синицыно во Всеволожском районе и Трудовик в Ломоносовском. Многодетная мать Виктория рассказала телеграм-каналу, как вместе с супругом и четырьмя детьми заселилась в новый дом в Трудовике перед Новым годом. Оставшись без света, семья была вынуждена потратить оставшиеся после переезда средства на покупку газовой плитки для походов и маленького обогревателя. Впрочем, это не панацея — в доме живут двое детей с инвалидностью, которые даже не могут нормально передвигаться по помещениям без света.

В четырёх посёлках Всеволожского района ситуация похожая: электроснабжение отключают на постоянной основе, иногда подачу не восстанавливают более чем по полдня. Кто-то решает проблему собственными генераторами, а у других нет выбора, кроме как уехать. В посёлках закрываются магазины и пункты выдачи заказов.

Mash обратился за комментариями в компанию Ленэнерго, там объяснили, что частые отключения энергоснабжения во Всеволожском районе нужны для поиска повреждений на линии электропедерачи, которая запитывает посёлки. Так, на линии в Трудовике обнаружилось множество проблем, к которым привели плохая погода и падения деревьев. Сейчас над устранением неполадок на месте круглые сутки работают бригады монтёров.