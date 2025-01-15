В Минсельхозе заявили о рекордном объёме производства скота и птицы в 2024 году

Объём производства скота и птицы на убой в российских хозяйствах всех категорий, по предварительной оценке, составил 16,7 миллиона тонн, что является максимальным значением в истории Российской Федерации и Советского союза. Об этом СМИ узнали в пресс-службе Минсельхоза РФ.

«Производство скота и птицы на убой в 2024 году в хозяйствах всех категорий, предварительно, составило 16,74 млн тонн, что является максимальным показателем в истории России и СССР. В том числе, достигнуто рекордное производство свиней и птицы на убой — 6,2 млн тонн и 7,1 млн тонн соответственно», — объявили в ведомстве.