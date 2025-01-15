В Минсельхозе заявили о рекордном объёме производства скота и птицы в 2024 году
Объём производства скота и птицы в РФ достиг 16,7 млн тонн в 2024 году
Объём производства скота и птицы на убой в российских хозяйствах всех категорий, по предварительной оценке, составил 16,7 миллиона тонн, что является максимальным значением в истории Российской Федерации и Советского союза. Об этом СМИ узнали в пресс-службе Минсельхоза РФ.
«Производство скота и птицы на убой в 2024 году в хозяйствах всех категорий, предварительно, составило 16,74 млн тонн, что является максимальным показателем в истории России и СССР. В том числе, достигнуто рекордное производство свиней и птицы на убой — 6,2 млн тонн и 7,1 млн тонн соответственно», — объявили в ведомстве.
Ранее в Минсельхозе оценили идею начать выращивать бананы на территории нашей страны, подобно тому, как сделали в Казахстане. Глава ведомства Оксана Лут заявила, что в министерстве уже думают над этим подходом, но пока что он кажется нерентабельным. Импорт бананов из Эквадора пока что обходится значительно дешевле, чем выращивание их в теплицах в России, но идею могут начать реализовывать, если ситуация изменится.
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