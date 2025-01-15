Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 января, 17:25

Бывший посол оценил возможность улучшения отношений РФ и США при Трампе

Экс-посол Антонов посоветовал не ждать улучшений отношений с США при Трампе

Экс-посол России в США Анатолий Антонов считает, что после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном не произойдёт. По мнению бывшего дипломата, в американской политической среде — особенно в конгрессе — существует укоренившаяся тенденция на противостояние с Россией. Эта сила настолько мощная, что Трампу не удастся её обуздать.

Антонов заявил, что надежда людей на мир и спокойствие после вступления в должность Трампа очевидна, но он призвал не питать иллюзий, что избранный глава Белого дома «сделает нашу страну более богатой, принесёт счастье в наши дома».

Бывший посол подчеркнул, что российский народ должен самостоятельно стремиться к процветанию Родины и рассчитывать исключительно на собственные силы. Страна сможет отстоять свои позиции лишь в том случае, если будет сильной и сплочённой.

«Уверен, что все позитивные моменты в политике Дональда Трампа, если они обретут конкретную форму предложений после инаугурации будущего хозяина Белого дома, будут внимательно рассмотрены российской стороной», — сказал Антонов в беседе с газетой «Коммерсантъ».

В Киеве оценили перспективу переговоров с Россией
В Киеве оценили перспективу переговоров с Россией

Ранее стало известно, что избранный американский лидер не только намерен укрепить отношения с Россией, но и принять санкции против Владимира Зеленского и его окружения. Такой шаг со стороны Вашингтона положит конец «периода вседозволенности» главы киевского режима.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Ольга Сливченко
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar