Глава киевского режима Владимир Зеленский подвергся критике за подход к снижению возраста мобилизации, о котором ранее высказались западные партнёры. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в соцсетях заявил, что политик фактически «торгует жизнями» своих сограждан.

Предложение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет прозвучало от советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Зеленский 14 января в ответ на этот призыв заявил, что до принятия решения необходимо обеспечить армию всей необходимой техникой.

Дубинский выразил возмущение, назвав Зеленского «геноцидником собственного народа». По мнению депутата, проблема не в том, чтобы предотвратить уничтожение молодого поколения, а в том, что должно быть раньше — «деньги или стулья».