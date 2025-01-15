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Регион
15 января, 20:58

Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в торговле жизнями украинцев

Глава киевского режима Владимир Зеленский подвергся критике за подход к снижению возраста мобилизации, о котором ранее высказались западные партнёры. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в соцсетях заявил, что политик фактически «торгует жизнями» своих сограждан.

Предложение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет прозвучало от советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Зеленский 14 января в ответ на этот призыв заявил, что до принятия решения необходимо обеспечить армию всей необходимой техникой.

Дубинский выразил возмущение, назвав Зеленского «геноцидником собственного народа». По мнению депутата, проблема не в том, чтобы предотвратить уничтожение молодого поколения, а в том, что должно быть раньше — «деньги или стулья».

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Напомним, в предыдущий раз военное положение и мобилизацию на Украине продлевали осенью. Зеленский подписал соответствующий указ 6 ноября. Всеобщую мобилизацию и военное положение ввели на Украине 24 февраля 2022 года. С тех пор они неоднократно продлевались.

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