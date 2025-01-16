Минфин Украины предложил отменить банковскую тайну

Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил отменить банковскую тайну, заявив, что она защищает преступников и воров. По его мнению, сотрудники налоговой службы должны иметь доступ к банковской информации граждан страны, чтобы повысить прозрачность в вопросах уплаты налогов.

Он подчеркнул, что цель инициативы — это создание более открытой системы налогообложения, где фокус будет на числовых данных, а не на личной информации.

«Мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников», — приводит слова Марченко украинское издание «Цензор.net».

Он добавил, что налоговики будут работать с массивами данных, не зная, кто именно является владельцем счёта. Например, если на счетах окажутся большие суммы денег, которые не имеют подтверждения, это будет вызывать внимание.