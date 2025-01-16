«Акт благодарности Богу»: Life.ru выяснил, почему новую квартиру важно очистить от бесовщины

Новое жильё становится местом, где мы строим свою жизнь, создаём уют и воспитываем семью. Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru отметил, что многие владельцы новоприобретённых квартир обращаются к священникам для проведения обрядов очищения, а также окропляют помещения святой водой.

В православной традиции освящение жилья имеет глубокий духовный смысл, ведь оно помогает очистить пространство от негативной энергии, которая могла остаться от предыдущих владельцев или событий. Жилище в этом контексте рассматривается не только как физическое место, но и как пространство, наполненное энергетикой, которая может влиять на обитателей.

Освящение жилья помогает превратить его в дом, наполненный Божьей благодатью, где царит мир, покой и духовная чистота. Батюшка, совершая молитвы и окропляя жильё святой водой, призывает благодать Святого Духа, чтобы она пребывала в доме, защищая его от бед, болезней и духовных опасностей. Кроме того, освящение жилья — это акт благодарности Богу за новый дом, за возможность жить в уюте и безопасности. Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Этот ритуал также служит символом нового начала. Особенно он важен для тех, кто переезжает после тяжёлых периодов в жизни, как, например, после трагедий или разочарований. Очищение помогает избавить новое жильё от всех прежних тревог и позволяет с новыми силами и надеждой начать новый этап жизни.

«В конечном итоге, это позволяет сделать новое жильё не только уютным, но и наполненным позитивной энергетикой, в которой будет приятно жить и развиваться», — заключил Иванов.