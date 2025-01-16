SHOT: Над Котовском в Тамбовской области прозвучала серия взрывов

Тамбовская область подверглась атаке украинских беспилотников. Как пишет SHOT , серия взрывов прозвучала над городом Котовск.

По предварительным данным, БПЛА двигались в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать. Согласно информации из приложения МЧС России, в Тамбовской области объявлена воздушная тревога.