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15 января, 22:35

SHOT: Над Котовском в Тамбовской области прозвучала серия взрывов

Тамбовская область подверглась атаке украинских беспилотников. Как пишет SHOT, серия взрывов прозвучала над городом Котовск.

По предварительным данным, БПЛА двигались в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать. Согласно информации из приложения МЧС России, в Тамбовской области объявлена воздушная тревога.

Пожар на нефтебазе возник в Воронежской области после атаки БПЛА
Пожар на нефтебазе возник в Воронежской области после атаки БПЛА

Ранее Life.ru рассказывал, как неуловимая российская ракета разнесла пункт управления БПЛА, откуда дроны массово атаковали РФ. Разведка оперативно передала координаты и точка была поражена боеприпасом «Изделие 305».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Артур Лапсаков
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