SHOT: Над Котовском в Тамбовской области прозвучала серия взрывов
Тамбовская область подверглась атаке украинских беспилотников. Как пишет SHOT, серия взрывов прозвучала над городом Котовск.
По предварительным данным, БПЛА двигались в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать. Согласно информации из приложения МЧС России, в Тамбовской области объявлена воздушная тревога.
Ранее Life.ru рассказывал, как неуловимая российская ракета разнесла пункт управления БПЛА, откуда дроны массово атаковали РФ. Разведка оперативно передала координаты и точка была поражена боеприпасом «Изделие 305».
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