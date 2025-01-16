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16 января, 01:41

Арестованный в Португалии россиянин Андрюнин отказался от консульской помощи РФ

Российский гражданин Алексей Андрюнин, руководитель криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit, задержанный в Португалии в октябре 2024 года по запросу США, отказался от консульской помощи России. Об этом сообщили в Посольстве РФ, пишет РИА «Новости».

В диппредставительстве уточнили, что с момента ареста Андрюнину предлагалась помощь. Однако спустя некоторое время его адвокат передал письмо, в котором задержанный просил представителей посольства «не беспокоиться», отметив, что не нуждается в их поддержке. Тем не менее в посольстве подчеркнули, что готовы предоставить необходимую помощь, если ситуация изменится.

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Напомним, Андрюнин был задержан по запросу Министерства юстиции США в октябре 2024 года. Его компания Gotbit, наряду с тремя другими организациями, обвиняется в манипуляции рынком криптовалют. В частности, речь идёт о фиктивных сделках, используемых для искусственного увеличения объёмов торгов токенами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Артём Гапоненко
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