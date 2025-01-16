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16 января, 03:31

Девятилетний мальчик прыгнул в овраг и погиб под снегом в Красноярском крае

Сугроб, в котором погиб мальчик. Обложка © t.me/krksledkom

Сугроб, в котором погиб мальчик. Обложка © t.me/krksledkom

Трагический случай произошёл в деревне Росинка Шарыповского района Красноярского края. Там из-под снежного обвала вытащили тело девятилетнего ребёнка. Его обнаружили в ночное время 15 января, сообщает краевое управление Следственного комитета России.

«По предварительной информации, 15 января 2025 года днём мальчик с тремя товарищами пошёл гулять в район, заваленный снегом. Дети прыгали со снежного возвышения в овраг. В какой-то момент плотная снежная корка рухнула, из-за чего ребёнок оказался под снегом», — рассказали в следственном комитете.

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Тело погибшего мальчика достали местные жители и сотрудники полиции. Началась проверка обстоятельств смерти ребёнка. Следователи выясняют все детали случившегося.

Ранее трагичный случай произошёл на Урале, где ребёнок умер, катаясь на тюбинге с «Лысой горы». Перед этим он пожаловался друзьям на плохое самочувствие и упал.

Лия Мурадьян
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