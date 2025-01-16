Девятилетний мальчик прыгнул в овраг и погиб под снегом в Красноярском крае

Трагический случай произошёл в деревне Росинка Шарыповского района Красноярского края. Там из-под снежного обвала вытащили тело девятилетнего ребёнка. Его обнаружили в ночное время 15 января, сообщает краевое управление Следственного комитета России.

«По предварительной информации, 15 января 2025 года днём мальчик с тремя товарищами пошёл гулять в район, заваленный снегом. Дети прыгали со снежного возвышения в овраг. В какой-то момент плотная снежная корка рухнула, из-за чего ребёнок оказался под снегом», — рассказали в следственном комитете.

Тело погибшего мальчика достали местные жители и сотрудники полиции. Началась проверка обстоятельств смерти ребёнка. Следователи выясняют все детали случившегося.