Россиянин получил срок за сбор сведений для поджога военкоматов по заказу Украины

Житель Приморского края Сергей Осиновский приговорён к семи годам лишения свободы за пособничество террористической организации «Легион »Свобода России»*. Об этом информирует в четверг пресс-служба Тихоокеанского флотского военного суда.

По информации суда, Осиновский, желая присоединиться к украинской террористической организации, с октября 2023 по март 2024 года использовал Telegram для установления и поддержания конфиденциальных связей с представителями данной организации, соглашаясь оказать помощь в планировании террористических актов на военных и гражданских объектах России.

В рамках подготовки к поджогу военного комиссариата в Дальнегорске и Тернейском районе Приморского края он собрал и передал данные о состоянии охраны объекта, а также о возможных путях отступления после поджога.

Осиновский был задержан 12 марта 2024 года. Ему были предъявлены обвинения по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к участию в террористической организации) и статье 275.1 УК РФ (сотрудничество с иностранными государствами и международными организациями).

Ранее житель Комсомольска-на-Амуре приговорён к 12,5 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины. Он хотел передать украинским спецслужбам сведения о работе одного из оборонных предприятий Хабаровского края.