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Регион
16 января, 07:59

Россиянин получил срок за сбор сведений для поджога военкоматов по заказу Украины

Жителя Приморья Осиновского осудили на 7 лет за связь с украинскими террористами

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Житель Приморского края Сергей Осиновский приговорён к семи годам лишения свободы за пособничество террористической организации «Легион »Свобода России»*. Об этом информирует в четверг пресс-служба Тихоокеанского флотского военного суда.

По информации суда, Осиновский, желая присоединиться к украинской террористической организации, с октября 2023 по март 2024 года использовал Telegram для установления и поддержания конфиденциальных связей с представителями данной организации, соглашаясь оказать помощь в планировании террористических актов на военных и гражданских объектах России.

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В рамках подготовки к поджогу военного комиссариата в Дальнегорске и Тернейском районе Приморского края он собрал и передал данные о состоянии охраны объекта, а также о возможных путях отступления после поджога.

Осиновский был задержан 12 марта 2024 года. Ему были предъявлены обвинения по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к участию в террористической организации) и статье 275.1 УК РФ (сотрудничество с иностранными государствами и международными организациями).

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Ранее житель Комсомольска-на-Амуре приговорён к 12,5 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины. Он хотел передать украинским спецслужбам сведения о работе одного из оборонных предприятий Хабаровского края.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Марина Фещенко
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