Ползучий символ 2025 года вылез на кухню московской гостиницы к завтраку и перепугал постояльцев
SHOT: В Москве змея вылезла на кухню гостиницы «Восток» во время завтрака
В Москве змея вылезла на кухню гостиницы «Восток», когда постояльцы пришли позавтракать. Символ 2025 года изрядно напугал гостей, сообщает SHOT.
Змея заползла на кухню гостиницы «Восток» в Москве. Фото © SHOT
Как пишет телеграм-канал, утром 16 января пресмыкающееся заметили на кухне гостиницы в районе Отрадное. Полуметровая рептилия находилась под столешницей. Постояльцы вызвали экстренные службы.
Ранее Life.ru писал, что змея заползла через вытяжку в квартиру на северо-западе Москвы. Хозяйка обнаружила желтобрюхого полоза в раковине.
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