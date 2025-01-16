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16 января, 08:12

Ползучий символ 2025 года вылез на кухню московской гостиницы к завтраку и перепугал постояльцев

SHOT: В Москве змея вылезла на кухню гостиницы «Восток» во время завтрака

В Москве змея вылезла на кухню гостиницы «Восток», когда постояльцы пришли позавтракать. Символ 2025 года изрядно напугал гостей, сообщает SHOT.

Змея заползла на кухню гостиницы «Восток» в Москве. Фото © SHOT

Змея заползла на кухню гостиницы «Восток» в Москве. Фото © SHOT

Как пишет телеграм-канал, утром 16 января пресмыкающееся заметили на кухне гостиницы в районе Отрадное. Полуметровая рептилия находилась под столешницей. Постояльцы вызвали экстренные службы.

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Ранее Life.ru писал, что змея заползла через вытяжку в квартиру на северо-западе Москвы. Хозяйка обнаружила желтобрюхого полоза в раковине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jack Pokoj

Никита Никонов
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