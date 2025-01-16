В России хотят запретить продавать пневматы подросткам

В России нужно запретить на уровне закона продажу пневматического оружия несовершеннолетним. Об этом сообщил РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, комментируя стрельбу в одной из школ Рязани.

«Пневмат был куплен на маркетплейсе. Считаю правильным законодательно разрешить продавать пневматическое оружие только людям, достигшим 18-летнего возраста. Чтобы пули перестали калечить наших детей», — пояснил он.

Депутат напомнил, что подобные случаи с пневматом участились среди подростков, что приводит к детским травмам, несмотря на то что оружие якобы несерьёзное и больше похоже на игрушечное. Гусев возмутился, что пневматический пистолет с мощностью до 3 Дж могут приобрести даже дети, после чего результатом таких игр становятся ранения и ушибы.