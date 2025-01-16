«Сильно психанула»: Сибирячка расстреляла обрызгавшую её машину

20-летняя жительница Красноярска открыла стрельбу по чужому автомобилю за то, что он её обрызгал. Теперь девушка является фигурантом уголовного дела.

Как сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю, инцидент на дороге произошёл в сентябре 2024 года. Машину, где горожанка ехала вместе со знакомым, обогнала «тойота», которая, промчавшись по луже, обрызгала девушку. Пассажирка разозлилась или, как сама она потом призналась, «сильно психанула».

«Девушка находилась на переднем пассажирском сидении с открытым окном, поэтому на неё попала вода, что её сильно разозлило. Решив отомстить своему обидчику, она достала из сумки предмет, который по заключению экспертизы является пневматическим оружием, и произвела в автомобиль обидчика несколько выстрелов, пробив кузов машины, заднюю дверь, фару и стёкла», — рассказали в полиции.

Ущерб составил 100 тысяч рублей, большую часть из них девушка возместила. Тем не менее в отношение пассажирки было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное повреждение чужого имущества», обвиняемая находится под подпиской о невыезде.